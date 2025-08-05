Sábado – Pense por si

Portugal

Auditoria às "insuficiências" do INEM reforça posição do Governo de "refundar o instituto"

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 05 de agosto de 2025 às 20:16
As mais lidas

Esta terça-feira, depois de as conclusões do relatório serem avançadas pelo jornal Público, o Governo reagiu à auditoria e considerou que as conclusões reforçam a necessidade "urgente e prioritária" do INEM.

A mais recente auditoria ao funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), pedida pela ministra da Saúde ao quadriénio de 2021/2024 a que a SÁBADO teve acesso, inclui 41 recomendações ao conselho diretivo do INEM e cinco ao Governo para que seja possível superar as "insuficiências" da agência governamental. 

As recomendações deixadas ao INEM são acompanhadas de prazo, a maior parte delas têm entre três e oito meses para serem aplicadas, mas existem cinco que devem entrar em vigor imediatamente.  

Entre as medidas mais urgentes encontra-se a necessidade de corrigir os procedimentos pré-contratuais, garantir o pagamento trabalho suplementar em função dos limites legais, assegurar "o cumprimento da lei do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho de administração pública", cumprir os prazos do processo de avaliação e cumprir o "regime aplicável às licenças sem remuneração". Outras das recomendações deixadas instam o INEM a "assegurar um modelo de financiamento adequado que garanta o equilíbrio orçamental", a "analisar e melhorar o Sistema Integrado de Emergência Médica, incluindo a definição de um modelo de aquisição de meios mais ajustado às especificidades existentes" ou a "constituir uma equipa de prevenção, com técnicos habilitados, que assegure o suporte ininterrupto dos Sistemas e Tecnologias de Informação dos CODU". 

Já entre as recomendações dirigidas ao Governo é referido que este deve "promover soluções para os constrangimentos do transporte secundário, incluindo modelos equilibrados de partilha de riscos e recursos", "definir um regime legal especial aplicável à formação em emergência médica que estabeleça o enquadramento do pagamento aos formadores do INEM" e "promover a estratégia de governação dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, com enfoque no desenvolvimento sustentável e interoperável da informação necessária à emergência médica". 

Esta terça-feira, depois de as conclusões do relatório terem sido avançadas pelo jornal Público, o Governo reagiu à auditoria e considerou que as conclusões reforçam a necessidade "urgente e prioritária" do INEM. "Reforça o que já foi dito em várias ocasiões, pelo Governo. Aponta várias falhas no INEM em prejuízo para o Estado, falhas que a ministra da Saúde já antes tinha reconhecido ao anunciar a necessidade de refundar o instituto", afirmou o ministério de Ana Paula Martins em comunicado. 

ANDRÉ KOSTERS / LUSA

Despesas aumentam e número de trabalhadores diminuem

A auditoria alerta ainda para "o diferente ritmo de crescimento da despesa e da receita" do INEM o que significa que "a receita própria cobrada poderá revelar-se insuficiente para cobrir as necessidades financeiras e garantir o adequado equilíbrio orçamental". Em 2024 o INEM teve uma receita total de €176,5 milhões e uma despesa de €168,6 milhões. 

Apesar do aumento das despesas (38% superiores em 2024 do que em 2021) o número de trabalhadores diminuiu em 2,5%, o que significa uma redução real de 38 pessoas. "A queda maior foi sentida no número de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar - TEPH (- 9% / redução de 957 para 871 efetivos)", aponta o relatório. 

Assim sendo foi registado "um elevado número de horas de trabalho suplementar, cujo valor ascendeu a €28,4 milhões no período auditado, constatando-se o pagamento acima dos limites legais, no valor de €0,5 milhões" especialmente a pessoal das "carreiras especial médica e especial de enfermagem", sendo que "a média do valor pago por trabalho suplementar a cada trabalhador que o prestou no ano de 2024 ascendeu aos 6,6 mil euros". Ainda sobre os recursos humanos é referida a "ausência de rotinas de controlo de funções exercidas em acumulação". 

A auditoria revela a ausência de indicadores que permitam medir os resultados da agência governamental, ainda assim, "os indicadores disponíveis evidenciaram, no quadriénio, uma deterioração, refletindo a falta de recursos humanos, em especial as chamadas perdidas (+738%; +117.861 chamadas), o número de operadores no atendimento (-17,3%; -6.569 operadores), e no acionamento (-8,8%; -1.167 operadores)" de meios. 

É ainda destacada a falta de concursos públicos no serviço de helitransporte, frota automóvel obsoleta e a execução orçamental abaixo dos 10%. 

A Inspeção-Geral das Finanças alerta para a "existência de riscos significativos em relação à conformidade do processo de transporte de doentes, quanto aos requisitos da tripulação e à certificação das ambulâncias". 

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Serviços de contabilidade e auditoria Contabilidade e auditoria Estabelecimento de saúde Profissionais de saúde Ana Paula Martins Ministério da Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Auditoria às "insuficiências" do INEM reforça posição do Governo de "refundar o instituto"