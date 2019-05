A carregar o vídeo ...

Três encapuzados estilhaçaram esta segunda-feira uma porta de vidro de uma superfície comercial em Beja e, já no interior, tentaram roubar uma caixa multibanco, mas fugiram sem levar dinheiro, que ficou inutilizado com tinta vermelha, revelou a PSP.Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Beja da PSP explicou que "eram cerca das 03h40 quando os três suspeitos encapuzados entraram no interior da superfície comercial", localizada na periferia de Beja, na saída para Serpa e em direção a Espanha."As portas são de vidro e, então, estilhaçaram os vidros e acederam ao interior, mas não conseguiram levar avante aquilo que supostamente pretendiam, que era levar a máquina ATM", uma vez que "foi ativado o mecanismo de segurança das notas, o que provocou o rebentamento de tinta vermelha", disse.Questionada pela Lusa, a fonte policial disse que "ainda" não foi possível "perceber como é que" os encapuzados "rebentaram a porta de vidro", nem se recorreram a alguma viatura automóvel para esse fim, realçando que, "na investigação, através do visionamento das imagens de videovigilância, é que isso será apurado".A fonte da PSP frisou também que "não há qualquer vestígio ou indício" de que os suspeitos tenham "utilizado qualquer engenho explosivo" para arrancar a máquina de multibanco: "Foi só através da força física"."E tentaram transportá-la, mas estiveram lá dentro pouco mais de três minutos e, assim que viram que o dinheiro ficou inutilizado deixaram-na no chão e colocaram-se em fuga para parte incerta", acrescentou.Quando PSP chegou ao local, "verificou que a máquina tinha a proteção das notas rebentada", tendo os agentes acautelado o local e feito "a salvaguarda dos meios de prova".Uma equipa de Faro da Polícia Judiciária já esteve, durante a manhã, na superfície comercial em Beja, onde funciona um hipermercado e algumas lojas, e "recolheu vestígios", afirmou."Agora, será dado conhecimento ao Ministério Público", assinalou a fonte policial, referindo que, em conjunto com a GNR, a PSP procedeu a diligências, durante a manhã, para localizar os suspeitos e a viatura que utilizaram para fugir, mas sem sucesso, prosseguindo a visualização das imagens de videovigilância.