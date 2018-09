Os dois incêndios localizados em Malaqueijo e Casais Porto Oliveira foram dominados pelos operacionais portugueses ao final da tarde.

Três bombeiros ficaram esta terça-feira feridos no combate a dois incêndios em Santarém, que entretanto já foram dominados, permitindo a reabertura da Autoestrada 15 (A15), embora com circulação condicionada, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.



Os três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros - um queimaduras e os outros dois entorses - e já foram encaminhados para o Hospital de Santarém, indicou o comandante José Carlos Pereira, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



A A15, que tinha sido encerrada ao trânsito devido ao fumo intenso e ao facto das chamas terem atingido a estrada, já foi reaberta, mas a circulação continua condicionada dado que uma das vias está ocupada pelos meios de combate que continuam no terreno.



O incêndio, que deflagrou às 16:49 na zona de Malaqueijo, concelho de Rio Maior, foi dado como concluído às 18:05, mantendo-se ainda no terreno 93 homens e 26 veículos.



O outro fogo lavrava desde as 16:02 na zona de Casais Porto Oliveira, freguesia de Abitureiras, concelho de Santarém, e foi dominado às 19:35, permanecendo no local 188 homens, com 55 veículos e dois meios aéreos.