O Tribunal da Relação do Porto condenou um cirurgião e uma companhia de seguros ao pagamento de uma indemnização de 86 mil euros a Manuel Machado. Em causa está uma lipoaspiração realizada pelo treinador a 23 de novembro de 2009 numa clínica do Porto. Durante a cirurgia, ocorreu uma perfuração do cego ( parte inicial do intestino grosso), o que trouxe sérias complicações a Manuel Machado. Esteve seis semanas internado, três delas nos Cuidados Intensivos, na Madeira.