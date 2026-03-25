Train Tracker mostra todas as linhas da CP em tempo real num mapa interativo

Há um novo mapa interativo onde é possível consultar a localização dos comboios da CP, em tempo real. Mas o autor não é trabalhador da companhia.

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Há cerca de uma semana, num fórum do Reddit, um utilizador abriu um tópico sobre o seu Mapa de Comboios em Tempo Real. Um projeto que desenvolveu à margem da Comboios de Portugal (CP) que permite à navegação saber por onde circulam os comboios deste país. E se chegam a tempo e horas.



Train Tracker DR

Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional ou Urbano, nada ficou de fora do mapa interativo que tem como endereço comboios.ruicosta.pt, revelando o nome do seu criador, “um mero administrador de sistemas com algum conhecimento de programação", descreve-se, numa das mensagens que partilhou com outros utilizadores no fórum. E existe muita troca de informação técnica nesta comunidade online.

Ao abrir o Train Tracker vemos um mapa de Portugal com as linhas férreas e pequenos ícones em movimento, com várias letras coloridas que representam o tipo de comboio. U azul para Urbano, R laranja para Regional e por aí fora. "A cada 1-2 minutos os marcadores vão-se mexendo pelo mapa conforme a informação prestada pela CP", explica Rui Costa no Reddit, referindo-se aos dados da API da CP (Application Programming Interface, uma espécie de ponte que permite a comunicação entre sistemas).

Na verdade, a app da CP permite saber a localização de cada comboio, mas não com uma leitura visual tão abrangente. Ou seja, é necessário selecionar o número do comboio (ao selecionar “estação” é possível saber quais as composições que por lá passarão) e depois escolher “acompanhar em tempo real”.

Um histórico de atrasos

Quando começou a idealizar o mapa, a CP “ainda não tinha a funcionalidade” de tempo real, conta Rui Costa à SÁBADO numa troca de mensagens privadas no Reddit. “Contudo, o propósito a longo prazo será efetivamente, para além de acompanhar os comboios em tempo real, guardar um histórico de atrasos ou não de cada comboio/linha”, explica. “Algo que acharia normal uma empresa pública mostrar no prol da transparência”, defende Rui Costa. É que nesta plataforma também está disponível uma coluna chamada “Métrica Comboios”, que disponibiliza informações como o número de comboios em circulação, quais os mais ou menos atrasados em cada tipologia e médias de todos os atrasos por tipo de linha.

Com formação em administração de sistemas e programação, também utilizou a Inteligência Artificial “para algumas tarefas de desenvolvimento” do Train Tracker, confessa este autodidata assumido que diz ter sempre gostado de “meter as mãos na massa na área de IT". “Nos dias de hoje, em que tanto se fala na CP e/ou Fertagus, nos seus atrasos e falta de investimento, comecei a pensar se seria realmente conforme tanto se fala”, recorda.

Para Rui Costa, as vantagens do Train Tracker em relação à informação em tempo real da CP passa por permitir “visualizar de uma forma rápida, intuitiva e transparente a informação sobre partida/chegada de determinado comboio”. E dá um exemplo prático que já lhe indicaram: “O filho vem no comboio da universidade para a cidade onde reside e os pais que o vão buscar à estação acompanham o comboio pela minha aplicação e têm noção de quando necessitam realmente de estar presentes na estação, mesmo com o comboio circulando com atrasos”.

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