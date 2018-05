Trabalhadores do sector público iniciaram uma greve nacional de dois dias, paralisação convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.





Os trabalhadores do sector público da saúde iniciaram esta quarta-feira às 00h00 uma greve nacional de dois dias, paralisação convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).



A greve abrange todos os trabalhadores da saúde, excepto médicos e enfermeiros, dos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como hospitais ou centros de saúde.



O protesto pretende exigir a aplicação do regime de 35 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores, progressões na carreira e o pagamento de horas extraordinárias vencidas e não liquidadas.



O Sintap reivindica ainda a aplicação do subsistema de saúde ADSE (para funcionários públicos) a todos os trabalhadores e um acordo colectivo de trabalho para os trabalhadores com contrato individual de trabalho.



A paralisação nacional começou esta quarta-feira às 00h00 e prolonga-se até às 24h00 de quinta-feira.



No dia 25 deste mês, trabalhadores do sector da saúde voltam a cumprir um dia de greve, uma paralisação marcada pelos sindicatos afectos à CGTP.



Já na próxima semana, são os sindicatos médicos que têm uma greve de três dias agendada, para dias 8, 9 e 10.