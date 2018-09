De acordo com a Carris, "o plano implica a circulação de mais 4 autocarros (entre o Aeroporto e o Marquês de Pombal), com motoristas a cumprir serviço extraordinário, de forma a não existir qualquer redução de serviço nas restantes linhas regulares", explica a transportadora.

Relativamente à possibilidade de alterar o percurso da carreira devido à paralisação, a Carris informa que não foi delineado qualquer percurso alternativo, mas que há planos preparados para alterar os percursos, caso se verifique essa necessidade. Esses percursos "serão definidos, de imediato, em conjugação com as entidades policiais e de acordo com as vias disponíveis".



A transportadora informa ainda que está previsto que este plano se possa estender para os próximos dias se existir essa necessidade.



Os grupos parlamentares do Partido Socialista (PS), CDS-PP, Partido Comunista Português (PCP), Bloco de Esquerda (BE) e Os Verdes vão receber esta quarta-feira as associações de taxistas Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e a ANTRAL, que estão a protestar nas ruas de Faro, Lisboa e Porto contra a lei que regulamenta as plataformas que agregam motoristas em carros descaracterizados.



Cerca de 1.300 táxis integravam, pelas 9h00, o protesto contra a lei que regula as plataformas de transporte em veículos descaracterizados, nas cidades de Lisboa, Faro e Porto, segundo a Federação Portuguesa do Táxi. De acordo com representantes do sector, a essa hora o protesto concentrava em Lisboa cerca de mil taxistas, numa fila entre os Restauradores e a zona do Saldanha.