É inaugurada este sábado a estátua de homenagem a Mário Coelho, em Vila Franca de Xira. A cerimónia, promovida pela câmara municipal, está agendada para as 17h00, no largo da Igreja Matriz. O antigo matador de toiros, de 83 anos, sente um "orgulho imenso" com este reconhecimento da terra que o viu nascer.





