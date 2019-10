Tomada de posse do novo Governo prevista para a próxima semana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , vai dar posse ao novo Governo "na próxima semana", em "data a determinar", após a publicação do mapa oficial da eleições de 6 de outubro e da primeira reunião do parlamento, foi anunciado esta terça-feira.O anúncio é feito por Marcelo Rebelo de Sousa na nota publicada na página da Internet da Presidência da República, em que é anunciado elenco do XXII Governo Constitucional, liderado por António Costa O Presidente da República "deu o seu assentimento à proposta que será oportunamente complementada com os restantes Secretários de Estado", lê-se na nota.A nomeação e posse do novo executivo está prevista para "a próxima semana em data a determinar depois da publicação do mapa oficial da eleição realizada em 06 de outubro e da primeira reunião da Assembleia da República".