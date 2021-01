A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de janeiro de 2021.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de janeiro de 2021.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Tiago Mayan Gonçalves era um aluno aplicado até à faculdade. "Era o sonho de qualquer professor, muito bem comportado", descreve o candidato presidencial. Não é que na licenciatura de Direito as notas tenham piorado (não aconteceu), mas como a universidade ficava mesmo junto à sua casa ("Quase que dava para pôr um escorregão na janela e deslizar até lá", diz a brincar) andava mais relaxado e começou a chegaratrasado.Os seus dias eram divididos entre a faculdade e as tardes de estudo na biblioteca e em cafés. Em casa, estudava em silêncio, sem o soul e o jazz de que tanto gosta. Isto quando não estava a "perder muito tempo", como define, com videojogos: perdia-se na estratégia do Age of Empires ou na construção, com SimCity.Leia o perfil de Tiago Mayan Gonçalves na juventude nade 6 de janeiro, onde também lhe contamos como eram Marisa Matias e Tino de Rans aos 21 anos.