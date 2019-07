Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, o fim de semana termina com subida da temperatura máxima.

Apesar da nebulosidade que se poderá notar durante a manhã deste domingo, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), as termómetros vão atingir os 36 graus de temperatura máxima, nomeadamente em Castelo Branco.

Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 19 e os 29 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 17 e os 25 graus.



O distrito mais frio este domingo, com as temperaturas a variar entre os 16 e os 23 graus, é Viana do Castelo.



O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.