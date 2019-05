O meteorologista Tyler Roys, citado pelo Diário de Notícias, explica que o sul e leste de frança podem esperar temperaturas na ordem dos 40 graus e que em Portugal se podem mesmo esperar ondas de calor que cheguem aos 43 graus. Não só os dias, mas também as noites deverão ser quentes durante os meses de verão.



O site deixa ainda o aviso de que estas temperaturas altas são propensas a incêndios de grandes dimensões. E lembra ainda que inverno e primavera chuvosa pode ter contribuído para o nascimento de vegetação rasteira. "O problema é que as ondas de calor e o clima seco dos próximos meses vão secar a vegetação e na segunda metade do verão vai aumentar bastante a possibilidade de surgirem grandes incêndios", pode ler-se na publicação.



O AccuWeather prevê que esta possibilidade de fogos se mantenha até ao outuno.

