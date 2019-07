As temperaturas máximas deverão subir entre 10 e 13 graus Celsius até quinta-feira em Portugal continental, prevendo-se que os termómetros subam acima dos 30 graus e em alguns locais dos 40, disse à Lusa o meteorologista Ricardo Tavares.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado com possibilidade de precipitação fraca no litoral oeste.