Bloco acolhe a biblioteca, salas multimédia e salas de aula de um curso profissional, servindo também de acesso à cantina e casas de banho dos alunos. A chuva estragou cerca de uma dezena de computadores.

Um bloco da Escola Secundária de Vieira do Minho, no distrito de Braga, foi encerrado preventivamente, depois de o vento ter levantado parte da cobertura, que é de amianto, disse um membro da direção esta sexta-feira.



Em declarações à Lusa, Jorge Pereira acrescentou que, de momento, aquele bloco está "isolado e completamente impraticável", tendo já sido contactada a direção regional de Educação do Norte para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias para resolver o problema.



"Estamos a falar de amianto e é preciso perceber qual é a verdadeira situação da cobertura, qual é a extensão dos danos e qual o perigo que deles pode resultar para a saúde", referiu.



Disse ainda que o buraco aberto na cobertura propiciou a "inundação" do bloco, na sequência da chuva que caiu nos últimos dias.



Aquele bloco acolhe a biblioteca, salas multimédia e salas de aula de um curso profissional, servindo também de acesso à cantina e casas de banho dos alunos.



A chuva estragou cerca de uma dezena de computadores.



"Esperamos que até ao início do terceiro período letivo o problema esteja resolvido, porque nestas condições o bloco não está em condições de funcionar", sublinhou Jorge Pereira.



O delegado de Saúde já esteve no local e, segundo aquele membro da direção da escola, alertou para a necessidade de uma intervenção "urgente", face à "perigosidade" do amianto.



Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Vieira do Minho, António Cardoso, disse que o Serviço Municipal da Proteção Civil vai elaborar um relatório sobre a situação que fará chegar à escola.



A Câmara de Vieira do Minho e o Ministério da Educação assinaram em 2016 um acordo para a requalificação naquela escola, mas as obras ainda não arrancaram.



Dos três concursos abertos, dois ficaram vazios, enquanto o vencedor do outro não reuniu as condições necessárias para assumir a obra.



A Câmara já aprovou, entretanto, o lançamento de um quarto concurso, mas o procedimento ainda não foi concretizado.