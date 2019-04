Obras deixam Matosinhos sem Metro durante o fim de semana

10:38

Utentes terão autocarros para se deslocar enquanto o Metro estiver parado.

A circulação do Metro do Porto vai estar interrompida entre o sábado e o domingo na Linha Azul em Matosinhos, entre as estações da Senhora da Hora e do Senhor de Matosinhos, devido a obras de manutenção, anunciou hoje a empresa.

De acordo com a Metro do Porto, entre as 20h00 de sábado e as 16h00 de domingo "não haverá qualquer serviço de metro entre as duas estações" de Matosinhos, estando, contudo, garantida a mobilidade dos clientes em autocarros.

"Os autocarros que efetuam o transporte dos clientes portadores de títulos Andante (que deverão validar os títulos nas respetivas estações do Metro) estão devidamente identificados e fazem paragem junto a todas as estações nesse percurso da Linha Azul, com a frequência de 15 minutos", acrescenta.

Já no domingo, entre as 16h00 e o final da operação (01h00), "a circulação do metro na Linha Azul estará interrompida apenas entre as estações de Brito Capelo e do Senhor de Matosinhos", sendo o transporte substituído naquele troço por autocarros alternativos, também com frequência de 15 minutos.

O condicionamento do serviço deve-se à necessidade de "realizar uma intervenção de manutenção na via e na catenária em Matosinhos".