Sábado – Pense por si

Portugal

Inês de Sousa Real vai recandidatar-se à liderança do PAN

Lusa 11:55
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

A candidatura será oficializada em breve e tem como objetivo "trazer uma nova dinâmica ao partido".

A porta-voz e deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, vai recandidatar-se à liderança do partido no X Congresso Nacional, com a promessa de uma restruturação na dinâmica interna, disse à Lusa fonte oficial da candidatura.

Inês de Sousa Real candidata-se à liderança do PAN, em Coimbra
Inês de Sousa Real candidata-se à liderança do PAN, em Coimbra Lusa

A candidatura liderada pela atual porta-voz informou que a lista candidata à Comissão Política Nacional, a eleger no próximo Congresso em dezembro, na cidade de Coimbra, será oficializada em breve e tem como objetivo "trazer uma nova dinâmica ao partido".

A deputada única é líder do PAN desde junho de 2021, quando foi a única candidata ao lugar no Congresso que decorreu em Tomar. A atual líder sucedeu a André Silva, o primeiro deputado que o partido teve na Assembleia da República, e foi reeleita no Congresso de maio de 2023, depois de a sua candidatura ter conseguido 72% dos votos.

O atual mandato de Sousa Real ficou marcado por divergências internas no partido, em particular desde as legislativas de maio. Após essas eleições, pelo menos sete dirigentes demitiram-se da comissão política nacional e dezenas de militantes, entre os quais a ex-deputada Bebiana Cunha, anunciaram a sua desfiliação.

A antiga parlamentar Bebiana Cunha saiu com críticas à falta de "coerência ideológica" e "ausência de autocrítica", uma opinião secundada por outros demissionários, como os antigos dirigentes Nuno Maria Costa, que falou de um "partido pouco recomendável e confiável", e Carlos Macedo, que disse ver um partido "sem rumo, completamente à deriva" e com a liberdade de opinião interna ferida.

Após o anúncio da saída de mais de 30 militantes, a direção do PAN emitiu um comunicado em que diz haver um "aumento constante do número de novas filiações" e refere que "as desfiliações de militantes que se encontravam afastados da vida ativa do partido há vários meses e anos, acaba por ser um processo de formalização de desligamentos pessoais que ocorre naturalmente".

O X Congresso Nacional do PAN realiza-se no próximo mês de dezembro na cidade de Coimbra e tem como objetivo a preparação de uma "nova etapa política e organizativa" e a eleição da comissão política nacional do partido, anunciou hoje a direção.

Em comunicado enviado às redações, o PAN anunciou que a convocatória para a realização do X Congresso Nacional em dezembro, sem dia ainda definido, foi hoje solicitada à Mesa da Comissão Política Nacional pela porta-voz, Inês de Sousa Real, e a sua direção.

De acordo com os estatutos do PAN, o Congresso Nacional delibera sobre estatutos, orientação política e objetivos programáticos, competindo-lhe também eleger a Comissão Polícia Nacional - da qual resulta o porta-voz do partido - e o Conselho de Jurisdição Nacional.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Parlamento Política Eleições Congresso Nacional Coimbra Bebiana Cunha André Silva Carlos Macedo Maria José Costa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Inês de Sousa Real vai recandidatar-se à liderança do PAN