Covid-19: Portugal atinge máximos de mortes, internados e casos

Esta foi uma sexta-feira negra em Portugal: nunca o país tinha registado tantos casos e mortes por Covid-19 num dia e o número de internamentos nunca foi tão alto, com os doentes infetados em cuidados intensivos a terem ultrapassado também os números da primeira vaga.

Nas últimas 24 horas foram registadas 40 mortes por Covid-19, número superior ao antigo máximo registado a 3 de abril de 37 vítimas da pandemia em Portugal. Nas últimas duas semanas, o país já tinha registado um aumento do número de óbitos pelo novo coronavírus, tendo sido registadas mais de 15 vítimas mortais por dia desde o início da passada semana.

Ao todo, em outubro foram registadas 497 mortes por Covid-19, tornando este no segundo mês mais mortal em Portugal desde o início da pandemia. O mês onde foram registadas mais vítimas do novo coronavírus foi abril, com 829 óbitos. Abril teve uma média de quase 28 mortes por dia, enquanto outubro registou cerca de 17 mortes diárias por Covid-19.

Terceiro dia consecutivo a bater recorde de casos

Ao mesmo tempo, Portugal registou pelo terceiro dia consecutivo um novo máximo de novos casos e pelo segundo dia seguido mais de 4 mil novos casos. Esta sexta-feira foram confirmados 4.656 novos infetados pela Covid-19, mais do triplo do recorde de casos que Portugal tinha até ao início de outubro.

Portugal regista já mais de mil casos há três semanas consecutivas e mais de 2 mil casos há 10 dias consecutivos. A média de novos casos dos últimos dias é superior a 3.500 infetados.





Desde o início do mês foram registados mais de 60 mil casos do novo coronavírus, que correspondem a cerca de 45% de todos os infetados confirmados em Portugal desde o início da pandemia. Por dia, em outubro, foram confirmados mais de dois mil novos casos diários de Covid-19.

Internamentos com novo máximo, UCI ultrapassa vaga de abril

O número de casos aumentou e o número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 também. Depois de ter ultrapassado o máximo da primeira vaga, que era de 1.302, na passada quinta-feira, Portugal tem agora 1.927 internados, mais 93 que no dia anterior. Este é também o segundo maior aumento de hospitalizações de infetados desde abril.

O número de internados em cuidados intensivos também aumentou e ultrapassou os números de abril. O antigo máximo era de 271 doentes em UCI, a 12 de abril, mas foi superado pelos 275 internados em cuidados intensivos registados esta sexta-feira. Nas últimas 24 horas foram adicionados a estas unidades mais seis doentes com Covid-19.





A 30 de setembro, eram 666 os pacientes com Covid-19 internados em Portugal, com 105 destes em cuidados intensivos. Quatro semanas depois, o número triplicou para os 1.900 e superou os números de março e abril, em que o Serviço Nacional de Saúde já estava sob pressão nos hospitais.

O aumento de casos do novo coronavírus em Portugal apanhou os hospitais portugueses desprevenidos. Só na última semana, foram adicionados às unidades de cuidados continuados 488 doentes com o novo coronavírus - número apenas inferior ao da semana de 5 de abril, quando este era de 598.











Já o número de hospitalizados com Covid-19 em UCI é o maior desde 9 de abril. O recorde de doentes com Covid-19 em unidades de cuidados intensivos é de 7 de abril, quando eram 271.

Na última semana foram adicionados a estas unidades 75 doentes com Covid-19, o maior aumento de UCI desde a semana de 5 de abril e o terceiro maior de sempre em Portugal desde o início da pandemia. Apenas as semanas de 5 de abril (com 129 novos internados em UCI) e 29 de março (com 97) superam este registo. Nos cinco dias desta semana foram adicionados a estas unidades 54 doentes.