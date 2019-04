O sargento Lima Santos, ex-comandante do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé, recusou hoje prestar declarações na comissão parlamentar de inquérito ao furto de Tancos, invocando a qualidade de arguido no processo.





O nome do ex-porta-voz tem aparecido nas audições da última semana: o nome do major, que comandou a operação que culminou o achamento do material roubado no paiol de Tancos, foi referido pelo ex-diretor da Unidade de Investigação Criminal da PJM, que contou aos deputados que na madrugada de 18 de outubro recebeu um telefonema por volta das 3h da madrugada de Brandão a informá-lo que as armas tinham sido encontradas.

O coronel Manuel Estalagem acredita que não foi informado do conluio entre os investigadores da PJM para encenaram a recuperação do material para não informar a polícia.