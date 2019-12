Tancos: Louçã defende Costa e ataca o juiz Carlos Alexandre

O antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, afirmou este sábado que defendeu que o primeiro-ministro, António Costa, deponha por escrito – e não presencialmente – no processo de Tancos. À Sic Notícias, Louçã criticou ainda a atitude "um pouco estranha" do juiz do processo, Carlos Alexandre, e apontou proximidades deste a movimentos de extrema-direita, como o Chega.

Atual membro do Conselho de Estado, Louçã esclareceu que Costa foi convocado na condição de testemunha e lembrou que é "tradição" titulares de órgãos de soberania responderem por escrito, indicando que não existe "nenhuma justificação" para o pedido de Carlos Alexandre, que descreve como "um pouco forçado".

"Ele tornou público que pedia a presença do primeiro-ministro muitos dias antes, creio que mesmo duas semanas antes de enviar o pedido ao Conselho de Estado. Ou seja, quis fazer um ato público sobre essa questão. O que é uma coisa bastante estranha na relação entre um órgão de soberania, um tribunal, com outro órgão de soberania."

Não apontando o objetivo por detrás do pedido, o ex-líder do Bloco apontou que Carlos Alexandre "ganhou a atenção para a polarização das redes sociais de extrema-direita", fazendo referência a uma página de apoio no qual estão integrados apoiantes do partido Chega e indicando que o juiz "faz muitas coisas que nunca ninguém fez em tribunal".

Louçã recordou ainda que "outros políticos seguiram carreiras que transformaram o entendimento da vida política", dando o exemplo do atual ministro da Justiça de Jair Bolsonaro no Brasil, Sergio Moro.