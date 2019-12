As subvenções pagas a antigos primeiros-ministros, ex-governantes, deputados, autarcas e juízes do Tribunal Constitucional vão custar no próximo ano 7,19 milhões de euros. O montante cresce face ao ano anterior, de acordo com a proposta de Orçamento de Estado para 2020. No ano passado, o valor inscrito para pagar subvenções vitalícias não foi além de 7,17 milhões de euros. Este ano há um acréscimo de 20 mil euros, ainda que o número de beneficiários tenha diminuído: passaram de 332 beneficiários para 318, segundo as mais recentes listas da Caixa Geral de Aposentações.Leia mais no Correio da Manhã