O suspeito, de 44 anos, terá fugido para a zona de Lisboa "onde foi localizado e detido fora de flagrante delito, no passado sábado, sendo-lhe imputada a prática do crime de violação", lê-se na nota.



Segundo adiantou fonte da PJ à Lusa, o detido, desempregado e com antecedentes criminais por crimes violentos, "é de nacionalidade portuguesa e residente no Algarve".



Depois de presente, no sábado passado, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Albufeira, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Um homem suspeito de violação ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido no sábado, na zona de Lisboa, para onde terá fugido depois do alegado crime, informou esta segunda-feira a Policia Judiciária (PJ).Em comunicado, a PJ adiantou que o ato terá acontecido no concelho de Albufeira, na passada terça-feira, e que na sequência da investigação, "foi possível apurar que a vítima, uma cidadã polaca de 18 anos de idade, fora coagida, mediante o uso de força física, a suportar práticas sexuais contra a sua vontade".