A arma de fogo que matou o jovem Lucas Leote, de 19 anos, junto à discoteca Lick , em Boliqueime , no concelho de Loulé, é de calibre de guerra, apurou o

. O crime violento ocorreu na madrugada de sexta-feira e o principal suspeito do crime, António Tavares, que foi barrado à porta do espaço de diversão noturna, continuava esta segunda-feira em fuga.

Segundo o

conseguiu apurar, as marcas provocadas pelas balas disparadas pelo homicida junto à porta da discoteca e o ferimento causado na vítima revelam que a arma usada no crime é de um calibre elevado. A autópsia ao corpo do jovem, que deverá ser realizada esta terça-feira, deverá confirmar o calibre exato da arma de fogo.