Homem baleado na Amadora devido a ajuste de contas

A vítima foi transportada para o hospital depois de ter sido assistida pelo INEM. Caso aconteceu pelas 08h00 desta segunda-feira.







Em atualização

Um homem foi esta segunda-feira de manhã baleado na zona do abdómen no Casal da Mira, Amadora. O atirador entregou-se.Ao que o Correio da Manhã apurou, um ajuste de contas entre os dois homens estará na origem do crime.