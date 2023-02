Streptococcus A: criança portuguesa morreu este inverno com escarlatina

Uma criança de apenas sete anos morreu vítima de uma doença invasiva provocada por Streptococcus do grupo A. Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) confirma que este foi um caso isolado e o único reportado este inverno.







Segundo avança o Correio da Manhã , a criança deu entrada na CUF Almada com febre e dor de garganta, no dia 29 de janeiro, tendo sido posteriormente transferida para o Hospital de Santa Maria onde viria a morrer.Por norma, a Streptococcus A provoca quadros de doença leves porém, há quem desenvolva sintomas mais preocupantes. Os mais comuns passam por febres baixas, dor de garganta, erupções na pele ou dores musculares mas, nos quadros mais graves, há quem apresente escarlatina, febre reumática ou dores nas articulações, coração e cérebro, podendo a infeção vir a instalar-se nos pulmões ou na corrente sanguínea.Apesar dos sintomas, a comunidade médica dá conta de que sempre que a infeção é detetada a tempo tem tratamento eficaz através da toma de antibióticos.Em Portugal, apesar da vítima mortal, a Direção Geral da Saúde considera que o risco se mantém baixo, não sendo necessário mudar as recomendações em vigor. Já no resto da Europa o número de infetados e óbitos por Streptococcus A tem vindo a aumentar.No Reino Unido, desde dezembro de 2022, já foram reportados 211 óbitos nas diversas faixas etárias, sendo que 30 reportavam-se a mortes infantis. Na Irlanda, de outubro a janeiro, foram notificadas quatro mortes de crianças, sendo que três tinham menos de dez anos. Tanto França como os Países Baixos têm reportado de igual forma um aumento de casos, especialmente em crianças com menos de dez anos de idade.A DGS refere que, até ao momento, "não há evidência de que esteja a circular uma nova estirpe bacteriana, nem que tenha ocorrido um aumento de resistência antibiótica ao agente" pelo que "os países afetados devem manter a abordagem clínica e de saúde pública habituais para este tipo de infeções".