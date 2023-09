A falta de professores é nacional e global, defenderam o governante e o responsável pelo desenvolvimento dos professores da UNESCO no evento Apps for Good. Confiança nos docentes é fundamental.

A nona edição do concurso educativo Apps for Good, que junta alunos e professores na resolução de problemas sociais através de soluções tecnológicas, ocorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. No evento, estiveram presentes o secretário de Estado da Educação e o chefe de secção da UNESCO para o Desenvolvimento dos Professores, que lamentaram a falta de docentes a nível nacional, mas também global.