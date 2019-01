Empresa do antigo presidente do Sporting perdeu uma ação que tinha colocado contra o Estado.

A Portfuel, empresa do ex-presidente do Sporting Sousa Cintra, perdeu uma ação que tinha colocado contra o Estado por ter ficado sem as concessões de exploração de petróleo no Algarve.



Segundo uma decisão do tribunal arbitral, a que o Correio da Manhã teve acesso, fica sem efeito o pedido de indemnização exigido de cinco milhões de euros.



