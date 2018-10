Sousa Cintra incomodado por ser testemunha do Benfica

De resto, Pedro Proença e Fernando Gomes, presidentes da Liga e da FPF, respectivamente, bem como os presidentes de Sp. Braga (António Salvador) e V. Guimarães (Júlio Mendes) também estão arrolados.

Sousa Cintra mostra-se incomodado pelo facto de ter visto o seu nome entre as 17 testemunhas avançadas pela SAD benfiquista na requisição da fase de instrução do processo E-Toupeira."Sou amigo de Luís Filipe Vieira, mas não aprovei esta situação, nem tenho nada a ver com a mesma. A minha relação é com o Sporting e com os sportinguistas", sublinha a Record o ex-presidente da SAD leonina, insistindo que desconhece o motivo para tal ter acontecido: "Nem sei qual o motivo de terem incluído o meu nome. Uma coisa é ser amigo de Vieira, outra é acontecer uma coisa deste tipo."