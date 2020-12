Sondagem. PS vale mais que toda a direita junta após descida do PSD

O PS continua a ganhar vantagem e já nem a soma de todos os partidos de direita conseguiria ultrapassar as intenções de voto do partido de António Costa. De acordo com a mais recente sondagem realizada pelo ISCTE e ICS para Expresso e SIC, PS tem 39% das intenções de voto e são 14 os pontos percentuais que o separam do PSD, com 25%.



Nas eleições legislativas de 2019, a diferença foi de apenas 8,5 pontos percentuais. Bloco de Esquerda tem 8% das intenções de voto, enquanto Chega e CDU têm 7%. PAN e CDS têm 2% e Iniciativa Liberal 1%.

A sondagem foi realizada antes da aprovação do Orçamento e antes do caso do SEF que culminou na demissão da diretora Cristina Gatões e no escrutínio ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.