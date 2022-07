Sócrates obrigado a apresentar-se de 15 em 15 dias na GNR

A juíza agravou as medidas de coação ao antigo primeiro-ministro que terá de se apresentar de duas em duas semanas na esquadra da GNR da Ericeira.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa deu como provado que Sócrates violou as regras do Termo de Identidade e Residência (TIR) e por isso decidiu que o antigo primeiro-ministro terá de se apresentar de 15 em 15 dias junto da GNR da Ericeira. O primeiro-ministro chegou a estar dois meses no Brasil sem notificiar.