O ex-primeiro-ministro disse ainda que não conseguia ler declarações do ministro brasileiro "sem um esgar de repugnância". Moro chamou "criminoso" a Sócrates.

José Sócrates disse que é "impossível" ler as declarações do ex-juiz e atual ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, "sem um esgar de repugnância".



O antigo-primeiro-ministro socialista reagiu às declarações de Moro que afirmou, esta terça-feira, que Sócrates era um criminoso. Em declarações ao jornal Observador, o arguido no âmbito da Operação Marquês classificou o ministro brasileiro em três vertentes: "Como juiz, indigno; como político, medíocre; como pessoa, lamentável".



Moro afirmou numa entrevista televisiva que Sócrates era um criminoso, apesar de o ex-líder socialista nunca ter sido condenado, ao que o ex-governante responde: "Não, nunca cometi nenhum crime nem fui condenado por nenhum crime. Não posso aceitar ser condenado sem julgamento, muito menos por autoridades brasileiras". Sócrates acrescentou ainda que a declaração do ex-juiz responsável pelo caso Lava Jato "põe em causa os princípios básicos do direito e da decência democrática".



Na continuação do texto enviado ao jornal online, Sócrates afirma: "Na Europa conhecemos bem o ovo da serpente. Conhecemos o significado das palavras de agressão, de insulto e de violência política. Conhecemos o significado dos discursos governamentais que celebram golpes militares, defendem a tortura e recomendam o banimento dos adversários políticos", uma referência velada ao governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, do qual Moro faz parte.



A picardia entre Moro e o ex-primeiro-ministro começou quando o ministro brasileiro da Justiça e Segurança Pública referiu existir uma "dificuldade institucional" em Portugal em fazer avançar o processo contra o antigo primeiro-ministro José Sócrates, tal como acontece no Brasil. Moro foi responsável pela Operação Lava Jato, que envolve o ex-presidente Lula da Silva, atualmente a cumprir pena de prisão.



Sócrates respondeu dizendo que o Brasil está a viver "uma tragédia institucional" e considerou que o atual ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, atuou como "um ativista político disfarçado de juiz".



Numa reação à intervenção proferida por Sérgio Moro, o antigo primeiro-ministro português referiu que o atual ministro brasileiro, enquanto juiz, validou "ilegalmente uma escuta telefónica" entre a então Presidente da República, Dilma Roussef, e o seu antecessor na chefia do Estado brasileiro, Lula da Silva.



"O juiz decide, ilegalmente, entregar a gravação à rede de televisão Globo, que a divulga nesse mesmo dia, o juiz condena o antigo Presidente [Lula da Silva] por corrupção em atos indeterminados, o juiz prende o ex- Presidente antes de a sentença transitar em julgado, violando frontalmente a constituição brasileira. O juiz, em gozo de férias e sem jurisdição no caso, age ilegalmente para impedir que a decisão de um desembargador que decidiu pela libertação de Lula seja cumprida", apontou José Sócrates.



Numa entrevista à Record TV Europa, Moro afirma: "Todo país do mundo tem uma dificuldade nesses crimes de grande corrupção porque envolvem pessoas poderosas, e o apareto judicial foi construído para outro tipo de crime".



José Sócrates é arguido no processo da Operação Marquês onde é acusado de 31 crimes de corrupção, branqueamento e fraude fiscal.