Respondo a uma grave, injusta e falsa acusação que está neste momento em fase de instrução, momento em que um juiz decidirá se a aceita para seguir a julgamento. Não encontro outra explicação para ela a não ser a motivação política".

Segundo os dados disponibilizados pela Carta Capital, a revista tem uma tiragem média de de 265.000 exemplares e uma audiência mensal online de quase três milhões de leitores. "Pratica jornalismo na sua essência, crítico e transparente", pode ler-se no site oficial.A 10 de junho, a revista publicou uma entrevista ao antigo primeiro-ministro , em que Sócrates fala do Brasil e de Portugal. Confrontado com a possibilidade de o seu caso e a investigação a Lula da Silva fazerem parte de uma estratégia geopolítica contra os valores de esquerda, o socialista afirmou: "Sócrates, um dos 28 arguidos da Operação Marquês, é acusado da prática de 31 crimes.Em 2010, a revista brasileira apoiou a candidatura de Dilma Rousseff e em 2014 o PT. Há dois anos, o nome da Carta Capital foi referido no caso da Lava Jato - alguns dos maiores jornais brasileiros noticiaram que uma série de publicações tinham sido beneficiadas pela construtora Odebrecht. No entanto, estas suspeitas foram desmentidas pela revista.