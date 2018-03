Sobreiro de Águas de Moura premiado como Árvore Europeia do Ano

Em nome da candidatura portuguesa, o secretário-geral da União da Floresta Mediterrânica (Unac), Nuno Calado, disse estar muito feliz pela vitória portuguesa, "não só por ser a primeira vez que Portugal participa no concurso, mas também porque tem sido um ano muito difícil".



O anúncio coincidiu com o Dia Internacional da Floresta e a cerimónia decorreu no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.



Portugal participou pela primeira vez nesta iniciativa, tendo a votação decorrido 'online' até 28 de Fevereiro.



A árvore vencedora foi plantada mesmo no centro de Águas de Moura, em 1874, e tem hoje 234 anos e 16,2 metros de altura.



A árvore foi já descortiçada mais de 20 vezes e está classificada como "Árvore de Interesse Público" desde 1988 e inscrita no Livro de Recordes do Guinness como "o maior sobreiro do mundo".



Portugal competiu com outros 12 países europeus: Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Lituânia, Polónia, Roménia, Rússia, Eslováquia, Espanha e Reino Unido.

