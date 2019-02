Concorrência acusou cinco empresas de inflacionarem preços em concursos lançados pela Infraestruturas de Portugal. Cinco meses depois, construtoras continuam a concorrer a obras.

Em setembro de 2018, a Autoridade da Concorrência (AdC) acusou cinco empresas de construção civil de formarem um cartel para inflacionar preços em concursos públicos lançados pela Infraestruturas de Portugal (IP) em 2014 e 2015. No entanto, cinco meses depois, as construtoras continuam a entrar em concursos públicos criados pela IP, que diz não ter meios legais para impedir que estas empresas entreguem propostas para as obras a concurso, avança o Diário de Notícias.

Num processo que ainda está a decorrer, a Autoridade da Concorrência acusou cinco empresas de manutenção ferroviária - Mota-Engil, Comsa, Somague, Teixeira Duarte e Vossloh – de manipular "as propostas apresentadas nos concursos lançados pela Infraestruturas de Portugal".

"Para o efeito, as empresas celebraram dois acordos restritivos da concorrência visando a fixação dos preços da prestação dos serviços e a repartição dos lotes constantes de um dos concursos", indica a AdC, citada pelo Diário de Notícias. No âmbito da acusação, o regulador condenou ainda a Sacyr Neopul e o seu diretor-geral de produção ao pagamento de coimas no valor de 365 mil euros.

No centro da polémica está a linha ferroviária de Évora, integrada no programa de investimentos Ferrovia 2020. A sua construção, com uma extensão total prevista de 80 quilómetros, foi dividida em três concursos públicos: um troço entre Évora Norte e Freixo, outro entre Freixo e Alandroal e um entre Alandroal e a ligação à Linha do Leste.

O troço Évora Norte/ Freixo, com extensão de 20,5 quilómetros, foi adjudicado ao "consórcio constituído pelas empresas Comsa/Fergrupo/Constructora San José, pelo valor de 46,6 milhões de euros", indica o IP ao jornal, enquanto que a Mota-Engil deverá receber a adjudicação do troço Freixo-Alandroal e a Sacyr é a principal candidata a construir o troço Alandroal-Linha do Oeste.

Ao jornal, a Infraestruturas de Portugal explicou que não consegue impedir as empresas acusadas de participarem nos concursos públicos lançados. "Relativamente à acusação deduzida a cinco empresas de manutenção ferroviária pela AdC, importa referir que estas não estão impedidas de apresentar propostas a concursos públicos lançados, não tendo a IP competências ao nível desta matéria", refere.

No entanto, a Autoridade da Concorrência admite contestar a entrada das empresas nos concursos públicos do Ferrovia 2020. "A Lei da Concorrência prevê a possibilidade de a AdC, quando a gravidade da infração e a culpa do infrator o justifique, aplicar, em sede de decisão final condenatória, a sanção acessória de privação do direito de participação em procedimentos de contratação pública, com uma duração máxima de dois anos contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória", indica o porta-voz ao Diário de Notícias.