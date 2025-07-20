Sábado – Pense por si

Nadador espanhol morre em prova entre Oeiras e Cascais

Correio da Manhã 20 de julho de 2025 às 10:36
Homem de 53 anos fazia 10 quilómetros e teve uma paragem cardiorrespiratória em São Pedro do Estoril.

Um espanhol de 53 anos morreu, ao início da tarde deste sábado, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto participava na prova de natação de águas abertas na Baía de Cascais.

Largo da baía de Cascais
Largo da baía de Cascais

O alerta, durante a prova de 10 quilómetros entre Oeiras e Cascais, foi dado às 12h50, através da organização da prova, "a informar para um nadador em paragem cardiorrespiratória". "Foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, bem como tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais. Foram ainda empenhados elementos da equipa médica da prova, dos Bombeiros Voluntários do Estoril e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM", descreve a Autoridade Marítima.

À chegada ao local, constatou-se que os elementos da equipa médica da prova tinham retirado a vítima da água para a praia de São Pedro do Estoril, tendo os nadadores-salvadores de serviço iniciado prontamente manobras de reanimação até à chegada dos tripulantes da Estação Salva-vidas e dos elementos dos bombeiros e da VMER, que deram continuidade às mesmas.

O homem ainda foi encaminhado, para uma unidade hospitalar, onde foi declarado o óbito.

A Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.

