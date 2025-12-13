No caso do Hospital Garça de Orta, em Almada, o tempo de espera para a primeira observação era de pouco mais de uma hora.
O tempo médio de espera para doentes não urgentes atingia este sábado as 10 horas no Amadora-Sintra, com os urgentes (pulseira amarela) a esperarem mais de seis horas.
Entrada das urgências do Amadora-SintraSérgio Lemos
De acordo com os dados publicados pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, pelas 09:14, a urgência geral do Amadora-Sintra contava com 33 utentes e um tempo médio geral de primeira observação de 10 horas. Os 22 utentes classificados como urgentes enfrentavam uma espera de 06:22 horas e os dois muito urgentes de cerca de duas horas.
No caso do Hospital Garça de Orta, em Almada, o tempo de espera para a primeira observação era de pouco mais de uma hora.
Já no Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava uma média de três horas para a primeira observação, mas os pouco urgentes podiam esperar cerca de oito horas.
Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.
De acordo com a informação do Portal do SNS, "o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)".
Doentes não urgentes com espera de 10 horas na urgência geral do Amadora-Sintra
