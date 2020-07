Sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo com magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado hoje de manhã com epicentro a cerca de 25 quilómetros a este/sueste do Cabo da Praia, na ilha Terceira, informou a Proteção Civil dos Açores.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) adianta que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 11:31 locais (12:31 no continente) e foi sentido com intensidade máxima IV nas freguesias de Santa Cruz e Cabo da Praia, no concelho de Praia da Vitória.

O evento foi ainda sentido com intensidade III/IV na Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo, e na Vila das Lajes, concelho de Praia da Vitória, e com intensidade III em Santa Luzia, concelho de Angra do Heroísmo, segundo a Proteção Civil açoriana.