A carregar o vídeo ...
02 de janeiro de 2026 às 20:00

O momento em que forte terramoto abana o sul e centro do México

Um forte terramoto foi sentido no sul e centro do México, levando moradores a sair para as ruas por precaução. O sismo provocou tremores em várias cidades e vilas, com relatos de objetos caídos e interrupções temporárias de serviços, enquanto autoridades continuam a avaliar danos e segurança das zonas afetadas.

