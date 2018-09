Um sismo com magnitude 1,9 na escala de Richter foi sentido na quarta-feira à noite, nas Furnas, concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, anunciou o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores.Segundo a Protecção Civil, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 22:34 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de três quilómetros a nor-noroeste de Ponta Garça.De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido nas Furnas com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada, continuando o CIVISA a acompanhar a situação.