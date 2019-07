O presidente do conselho de administração do SIRESP arrasou o relatório do Governo para apresentar soluções tecnológicas para as comunicações de emergência numa carta de cinco páginas enviada ao ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita . Na missiva, Pedro Bonificácio Vítor acusa o Executivo de não cumprir os contratos estabelecidos entre ambas as partes. Mas as críticas vão mais longe.Na carta, citada pela TSF, o responsável assumiu não ter gostado que o Governo acusasse a empresa de se mover apenas por "interesses privados e por uma lógica de obtenção de lucro, garantindo que a SIRESP sempre cumpriu a sua parte do acordado o Estado, o que, garante, "nem sempre se verificou da parte do parceiro público". Desta maneira, Pedro Bonifácio Vítor recorda o que diz serem os sucessivos atrasos nos pagamentos devidos ao SIRESP, revelando que "em 2011 já se traduziam numa dívida de 12 milhões de euros, atingindo em dezembro um máximo de 22,8 milhões de euros."

O presidente do conselho de administração da rede de segurança critica também a sugestão dos técnicos do grupo de trabalho que efetuou o relatório, que defendem a criação de uma nova rede de transmissão por feixes hertezianos. Para o responsável, é feita "uma estimativa de custos que não é justificada nem contabiliza custos de exploração, baseando-se em termos poucos objetivos". Além disso, recordou os investimentos feitos recentemente, que não seriam capitalizados caso este novo modelo fosse adoptado.



Pedro Bonificácio Vítor lamentou ainda não ter sido ouvido durante a elaboração do relatório e acusou o grupo de trabalho de fazer "transcrições integrais de textos provenientes de leis, decretos-lei e até de uma tese de mestrado, sem que estejam acompanhados da devida referência."



Além de questões técnicas, o presidente do conselho de administração do SIRESP recordou que muita da informação contida no documento "se devia manter estritamente confidencial" por conter "informação estritamente sensível". Tal não aconteceu, acrescentou, porque o relatório foi citado na comunicação social logo após a sua publicação.