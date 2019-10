A Câmara de Sines, no distrito de Setúbal, decidiu alargar este ano a gratuitidade dos passes escolares aos alunos do ensino secundário, tal como já praticava com os estudantes do ensino básico, divulgou hoje o município.A medida, aprovada por unanimidade em reunião do executivo, de maioria socialista, vai beneficiar 85 alunos que frequentam o ensino secundário no atual ano letivo, representando um investimento adicional de 15 mil euros em relação ao ano letivo 2018/2019.Em comunicado, a autarquia lembra que os custos dos transportes dos alunos dos três ciclos do ensino básico eram suportados a 100 por cento pela câmara, no ano letivo anterior, implicando um investimento de 60 mil euros.A decisão agora tomada vai abranger um total de 155 alunos do concelho de Sines, no litoral alentejano, entre eles 85 do ensino secundário e 70 dos restantes ciclos, que passam a usufruir de transporte escolar gratuito, num investimento global da autarquia na ordem dos 75 mil euros."Mais do que um esforço financeiro, é algo que entendemos ser importante e é dinheiro público bem aplicado na área da educação", afirmou o vice-presidente da Câmara de Sines, Fernando Ramos, em declarações à agência Lusa.A medida, acrescentou, tem como objetivo "o alívio das famílias desta despesa, contribuindo para a igualdade de acesso à educação e ensino e ajudando a prevenir o abandono escolar".Segundo o município, do universo de 250 alunos matriculados no ensino secundário, no ano letivo 2018/2019, um total de 21 usufruíram de transporte escolar, na modalidade de circuito especial, paga na totalidade pela câmara, e 19 estudantes foram abrangidos pela modalidade de transporte público, suportada a 50% pela autarquia.A decisão de comparticipar na totalidade o valor dos passes escolares permite que "os alunos da freguesia de Porto Covo a frequentar o ensino secundário em Sines e que até agora eram apoiados em 50 por cento pela autarquia, passem a beneficiar de um apoio de 100 por cento", exemplificou o autarca.Também os passes dos alunos que frequentam outros estabelecimentos de ensino, no concelho vizinho de Santiago do Cacém, por não encontrarem áreas de educação específicas em Sines, passam a ser pagos na totalidade."Este ano, essa situação não ocorre porque temos todas áreas no concelho de Sines, mas a medida vai abranger também os alunos que, em anos anteriores, frequentaram estabelecimentos de ensino noutros concelhos, apesar da lei prever que a comparticipação seja de apenas 50%", salientou.Além de "promover a equidade, reduzindo assimetrias que se verificavam quando aplicados diretamente os apoios legalmente previstos para o transporte escolar", a autarquia refere que a medida coloca "todos os estudantes e famílias em situação de igualdade, independentemente da escola que frequentam ou do ponto do concelho onde residem".