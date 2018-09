A Fernando Couto - Cortiças S.A. fala em "sentimento de injustiça" por considerar que as acusações de Cristina Tavares "não correspondem à verdade". A empresa refere que é uma "família sólida e coesa" e quer resolver questão de "de forma pacífica e leve".

A administração da corticeira que tem sido acusada de alegadamente "castigar" uma funcionária refere que as informações "não correspondem à verdade". Em comunicado, a Fernando Couto S.A., em Santa Maria da Feira, indica que a versão de Cristina Tavares "contém factos deturpados que servem apenas o propósito de criar uma campanha difamatória para com a empresa e que põe em causa o bom nome e a honorabilidade desta".

O caso surgiu após uma denúncia feita pelo Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte (SOCN) e pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP). Esta garantia que a funcionária, que tinha sido reintegrada na corticeira por ordem judicial, foi "castigada" pela empresa a carregar e descarregar os mesmos sacos com pesos superiores a 15 quilos na mesma palete, ao sol, numa acção improdutiva, uma situação que se terá repetido todos os dias, ao longo dos últimos dois meses.

Devido à divulgação do incidente, cerca de 20 trabalhadores Fernando Couto - Cortiças manifestaram-se em solidariedade com a administração da empresa. A administração demonstrou-se "surpreendida" com a atitude, considerando que os funcionários "de forma voluntária paralisaram a normal laboração saindo em defesa da empresa".

A empresa acrescentou ainda em comunicado que, em mais de quatro décadas de existência, "nenhum outro funcionário terá sido demitido, sendo que apenas deixaram a Fernando Couto-Cortiças S.A aqueles que atingiram a idade da reforma".

A corticeira define-se como uma "família sólida e coesa", sublinhando que a questão gerou um "sentimento de injustiça devido ao facto dos mesmos não se identificarem nem assumirem como verídicas as acusações de descriminação reveladas à imprensa". A empresa informa que o assunto "está a ser tratado internamente" com o seu departamento jurídico e esperar resolver a questão "de forma pacífica e leve". O sindicato já fez saber que ia avançar com um pedido de indemnização e o PS vai questionar o Governo.