investigar casos que envolvem ex-Secretários de Estado)

José Guerra. Para Ventinhas a grande questão não é esta nomeação do segundo melhor classificado, mas sim o facto de o Executivo ter "poder para escolher quem realiza determinadas funções fulcrais no âmbito da investigação criminal".





no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) pelos processos relativos a fraudes nos fundos comunitários. A procuradora liderou também a operação que incluiu buscas à Autoridade Nacional de Proteção Civil e ao próprio Ministério da Administração Interna, depois do chamado caso das "golas da Proteção Civil", que envolve suspeitas de favorecimento a uma empresa, a Foxtrot, cujo dono é casado com uma autarca do PS.

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considera que o Governo português está a abrir a porta à ingerência do poder Executivo na Justiça através da possibilidade de escolha do procurador que vai representar Portugal na Procuradoria Europeia. Caso foi bastante contestado por o Governo ter escolhido o procurador que ficou em segundo lugar na avaliação do júri internacional, em vez da primeira classificada, a procuradora Ana Carla Almeida. António Ventinhas abordou, em artigo de opinião , a escolha do procurador nacional para integrar a Procuradoria Europeia. O presidente do sindicato não considera que a grande questão tenha sido o facto de o Governo não aceitar a classificação do júri europeu encarregue do processo de graduação de candidatos. O júri achou que o procurador mais classificado para integrar a equipa seria Ana Carla Almeida (atualmente a, mas o Governo optou por nomearNão é que Ventinhas não critique a opção do Governo - "todo o processo denota que o processo realizado pelo júri europeu acaba por ser irrelevante e inútil" -, mas o sindicalista considera que o que este episódio vem demonstrar é que "em Portugal, a separação entre o poder executivo e judicial tem vindo a ser abalada sucessivamente por via europeia".Apesar de admitir que, "do ponto de vista jurídico", o Estatuto do Ministério Público nacional é considerado como "uma referência europeia e mundial já há muitos anos", verificam-se cada vez mais episódios em que "o Governo tem poder para escolher procuradores para o exercício de funções muito importantes no sistema de justiça". O dirigente do SMMP preocupa-se que "a alteração do paradigma no que diz respeito a matérias de justiça que se encontram conexionadas com a Europa é causa de preocupação, pois poderá servir de fundamentação para uma intromissão cada vez maior do poder político na investigação criminal".Ventinhas lembra ainda que em 2013 o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público efetuou um parecer a uma proposta legislativa em que criticou o afastamento do Conselho Superior do Ministério Público na escolha do membro nacional para o Eurojust (organismo de cooperação judiciária entre diversos países da Europa), mas que esse parecer foi ignorado e que foi antes adotada uma "solução que vigora há alguns anos e permite uma ingerência do Governo numa área determinante para a investigação criminal".A Procuradoria Europeia tem como funções a investigação de crimes, dedução de acusações e julgamento de pessoas que tenham cometido infrações contra os interesses financeiros da União Europeia. A entidade é dirigida pelo Procurador-Geral Europeu e cada estado membro nomeia um procurador para estar na equipa da instituição.Segundo informações apuradas pela SÁBADO, a procuradora Ana Carla Almeida foi a escolha do júri internacional por ser a responsável