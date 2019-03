A Federação Portuguesa de Futebol decidiu colocar um ponto final no acordo que tinha assinado com a RTP. O documento foi um dos temas abordados durante o debate quinzenal, tendo o primeiro-ministro, António Costa, anunciado que o Governo pediu esclarecimentos ao Conselho de Administração da RTP sobre o protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol, partilhando da perplexidade da líder do BE pela cedência de arquivo, instalações e até pessoal.





A notícia do fim do acordo foi avançda por fonte oficial da FPF ao Observador. O acordo fora contestado desde o inicio pela Comissão de Trabalhadores da RTP, devido à situação do jornalista Carlos Daniel - que passou da televisao pública para diretor de conteúdos do canal federativo.