Sindicado pede professores em teletrabalho para apoiar alunos em casa

A Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL) quer que o Ministério da Educação permita que os docentes dos grupos de risco continuem em regime de teletrabalho, lembrando que há sempre trabalho e alunos a precisar de apoio.

Na semana em que mais de um milhão de alunos regressam às aulas com ensino presencial, a ASPL continua preocupada com os professores que pertencem aos grupos de risco para a covid-19, mas também com os alunos que vão ter de ficar em casa.

"Na maioria das escolas, para não dizer em todas, temos alunos que também pertencem a grupos de risco, muitos por problemas do foro respiratório. Estas crianças deveriam ter direito a aulas normais, com ensino à distância. Os professores de risco seriam os indicados para dar essas aulas", defendeu a presidente da ASPL em declarações à Lusa.

"Além dos estudantes que pertencem a grupos de risco, vão surgir situações de alunos que terão de ficar em casa, porque surgiu um caso de covid-19 na família, no emprego de um dos familiares ou na turma de um irmão", exemplificou a presidente da ASPL, Maria de Fátima Ferreira.

"Não vai haver professores para todos os alunos", alertou a presidente da associação sindical, defendendo que estes docentes "poderiam dar apoio não apenas aos seus alunos, mas a outros que precisassem, através da criação de bolsas que poderiam funcionar a nível local ou regional".

Maria de Fátima Ferreira garantiu à Lusa que "não faltará trabalho", dando ainda como exemplo a necessidade de reforçar as aprendizagens, sobretudo ao nível dos apoios educativos, uma espécie de explicações para os alunos com mais dificuldades.

Para a ASPL, a solução deverá passar por permitir aos docentes que pertencem a grupos de risco continuar a trabalhar de casa, se assim o desejarem.

"Já tínhamos proposto esta solução anteriormente, no fim do passado ano letivo, e agora voltamos a propor. Os nossos associados dizem que nas escolas não há respostas para a sua situação", lamentou, contando que na segunda-feira a ASPL enviou um ofício ao ME pedindo nova reunião.

A presidente da ASPL criticou o Ministério da Educação por "não ter acautelado todas as situações" que garantissem maior segurança em tempos de pandemia: "Não houve redução de alunos por turma, não houve desdobramento de turmas, não se procurou diminuir o número de aulas presenciais e desenvolver trabalho autónomo que poderia ser feito à distância".

A ASPL propõe por isso ao Ministério que, sempre que possível, os docentes dos grupos de risco possam continuar em regime de teletrabalho, "em vez de serem obrigados, pelas suas condições de saúde, a entrarem em baixa médica".

Na semana passada, o secretário de estado adjunto e da educação, João Costa, reiterou que os professores que pertencem a grupos de risco para a covid-19 não poderão exercer as suas funções em teletrabalho.

Tal como os restantes funcionários públicos, têm de meter baixa, recebendo o salário apenas durante os primeiros 30 dias. Depois, as faltas continuam a ser justificadas, mas deixam de receber.

A presidente da ASPL lembrou que este modelo não é viável. Segundo Maria de Fátima Ferreira, os professores querem continuar a trabalhar e serão raros os que podem ficar sem receber salário.