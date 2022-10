Silviano Santiago vence Prémio Camões 2022

Ministro da cultura destacou "perfil de intelectual interventivo" do autor que tem "uma visão ampla e abrangente sobre o que é a Cultura".

Silviano Santiago é ensaísta, romancista e poeta brasileiro. Nasceu em 1936, em Minas Gerais, no Brasil e, em 2022, tonrou-se no grande vencedor da 34.ª edição do Prémio Camões.