Prémio Camões. Chico Buarque em seis curiosidades

O cantor e compositor Chico Buarque, com 78 anos, venceu a 31.ª edição do Prémio Camões, em 2019. Irá receber o prémio, a 24 de abril, durante a visita oficial do presidente brasileiro, Lula da Silva, a Portugal. A cerimónia vai acontecer no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, às 16h, na presença de Marcelo Rebelo de Sousa e Luiz Inácio Lula da Silva.



A entrega do prémio foi adiada devido à pandemia, meses depois do antigo presidente do Brasil Jair Bolsonaro, afirmar que a assinatura do diploma não era uma prioridade para si. Na altura, o então chefe de estado do Brasil disse que iria assinar o documento "até 31 de dezembro de 2026".





Autor de canções como Construção (1971), Apesar de Você (1970), Roda Viva (1967) e muitas outras obras ligadas à defesa da liberdade e da oposição à ditadura, Chico Buarque vem também apresentar a sua nova tour Que tal um Samba, no Super Bock Arena, no Porto, a 26 e 27 de maio, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 1, 2 e 3 de junho. A cantora brasileira Mônica Salmaso vai marcar presença nos concertos como convidada especial.A Canção dos Olhos foi a primeira a música escrita pelo cantor brasileiro quando tinha apenas 15 anos. Em 1963, lançou a música Tem Mais Samba, um dos primeiros lançamentos oficiais do cantor, considerado pelo próprio como um marco na sua carreira.Nasceu na cidade do Rio de Janeiro e é filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Nos anos 40, com 2 anos muda-se com a família para São Paulo, no Brasil, e em 1953, imigra para Itália, por causa do trabalho do pai. Em 1963, Chico Buarque voltou para a Brasil para frequentar a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo.Chico Buarque é conhecido por ser um dos nomes maiores da música brasileira, com cerca de 80 álbuns lançados desde o início da carreira. O primeiro foi lançado em 1966 e chama-se Chico Buarque de Hollanda. A música A Banda, que fazia parte do disco, venceu o Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, interpretada por Nara Leão.Em 1969, o músico, que se manifestou várias vezes nas suas músicas contra a ditadura militar no Brasil (1964 a 1985), decidiu exilar-se em Itália. Viu várias músicas serem censuradas, incluindo, Apesar de Você (1970) e Cálice (1978), e chegou a ser perseguido.No documentário O Canto Livre de Nara Leão, que estreou em 2022, o músico referiu que não iria voltar a cantar a música Com Açúcar, Com Afeto. Escrita a pedido de Nara Leão, em 1967, a letra de Com Açúcar, Com Afeto foi criticada por retratar uma relação submissa e abusiva e por ser considerada machista.Além de músico e compositor, Chico Buarque também é autor de vários livros, como, Estorvo (1991), Leite Derramado (2009), Budapeste (2003) e Anos de Chumbo (2021). Em 2019, foi vencedor do galardão literário Prémio Camões, criado pelos governos de Portugal e do Brasil, em 1988.