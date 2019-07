Os tempos de atendimento das chamadas no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) dispararam no mês de junho. Segundo o Jornal de Notícias, houve alturas em que os operadores levaram, em média, seis a oito minutos a atender uma chamada – quando o recomendado são sete segundos. No mês passado perderam-se quase dez mil chamadas, tendo sido recuperadas apenas metade.

Dados internos do INEM revelam ainda problemas nos centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), como graves carências de recursos humanos.

No dia 21 de junho, a sexta-feira seguinte ao feriado de Corpo de Deus, entre as 10h30 e as 11h, os operadores do INEM demoraram em média seis minutos a atender os telefones. No dia 24 do mês passado, feriado de S. João do Porto, as chamadas transferidas pela central 112 demoraram oito minutos a ser atendidas.



O INEM garante que se trata de "situações absolutamente pontuais que representam exceções àquela que é a atuação dos CODU".





De 1 as 24 de junho, das 89.215 chamadas atendidas, 9.805 foram desligadas antes do operador atender, tendo apenas 49% sido recuperadas.