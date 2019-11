A sentença de Rosa Grilo e do amante, António Joaquim, será conhecida a 10 de janeiro.Os arguidos encontram-se em prisão preventiva desde 29 de setembro do ano passado. Esta terça-feira, decorreram as alegações finais. A advogada de Rosa Grilo afirmou que pediria a absolvição da cliente. Já o Ministério Público pede uma pena de 20 anos e seis meses de prisão, pelo menos, para os arguidos.O corpo do triatleta Luís Grilo, morto em 15 de julho de 2018, foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, mais de um mês após o desaparecimento, a cerca de 160 quilómetros da sua casa, na zona de Benavila, concelho de Avis, distrito de Portalegre.O Ministério Público atribui a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes na casa do casal, na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa).