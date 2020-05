Diabéticos e hipertensos estavam entre "os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados de risco". E estavam, por isso, na lista do regime excecional de proteção e que teriam as suas faltas justificadas por declaração médica quando não fosse possível estarem em teletrabalho.Esta foi a redação aprovada no último Conselho de Ministros e publicada a 1 de maio (depois de promulgada pelo Presidente da República), mas foi corrigida apenas quatro dias depois . E essa decisão está a ser alvo de críticas tanto da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), como da Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD)."Seria realmente muito bom que o risco das doenças fosse resolvido por decreto. Infelizmente não é!", exclama nas respostas enviadas por email ào preisdente da APDP, José Manuel Boavida.

Uma "exclusão propositada"

A SPD está "negativamente surpreendida com esta retificação e com a exclusão propositada" destas pessoas, segundo um comunicado enviado às redações. E lamenta não ter sido ouvida como perita para "fazer o devido enquadramento técnico-científico".



A APDP refere que são 700 mil os portugueses de todas as faixas etárias diagnosticados com diabetes. Mas a esses somam-se ainda outros os 40% que não estão diagnosticados, estima a SPD. E "estas doenças não andam sozinhas, juntam-se: 80% das pessoas com diabetes têm hipertensão, mais de 30% têm insuficiência cardíaca, o risco de ter cancro, apneia do sono, doença hepática é muito mais elevado do que na população sem diabetes", diz João Filipe Raposo.



Economia ao comando?

"Não percebemos qual é a intenção do Governo ao excluir as pessoas com diabetes do regime excecional de proteção", disse o presidente desta sociedade, João Filipe Raposo, em comunicado, acrescentando que "vários elementos do próprio Governo têm feito múltiplas menções a este risco".



Esta exclusão é recebida com "muita preocupação" e é "inaceitável", acrescenta o dirigente da APDP, José Manuel Boavida. Questionado pela SÁBADO se esta foi uma decisão económica que imperou sobre a sanitária, o dirigente da APDP respondeu que "se em relação à Covid-19 o critério sanitário foi sempre determinante, também aqui terá que o ser. Não há economia sem as pessoas. E estas têm que estar em condições de trabalhar ou seja bem cuidadas e protegidas."



14% dos mortos eram diabéticos

Não há números coligidos e publicos sobre o número de mortos co,m Covid-19 que eram diabéticos. Mas alguns dados têm sido libertados pelas autoridades de saúde: "Metade dos

novos casos da última semana de Abril tinham diabetes ou hipertensão. Quanto à mortalidade só temos os números apresentados na primeira reunião no Infarmed, pela DGS: 24% tinham hipertensão e 14% tinham diabetes", diz José Manuel Boavida.

Na conferência de imprensa diária, ao início da tarde desta quarta-feira, 6 de maio, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde referiu que estes doentes diabéticos e hipertensos "podem ficar tranquilos e confiantes".



"O principal objetivo da correção foi eliminar do enquadramento das doenças crónicas o que fossem fatores de risco para doença cardiovacular e renal. A partir do momento em que um diabético e hipertenso descompensam, ficam cobertos pelo chapéu da doença crónica, tendo de ser validados pelo médico assistente", disse António Lacerda Sales.



"Na sua grande maioria são fatores de risco para doenças crónicas. A grande maioria estão compensados (...) sempre que haja descompensação, estará sobre o chapéu das doenças crónicas". Todavia, "como fatores de risco que são, não estão associados a uma maior possibilidade de infeção por Covid-19", explicou António Lacerda Sales.



José Manuel Boavida considera este argumento do Governo como "irresponsável": "Dizer que só são doenças quando estão descompensadas é quase um convite a quem quisesse uma justificação para o trabalho deixasse por momentos a medicação. Parece-me um discurso algo irresponsável, até. Descompensado fica protegido, Compensado não fica!"



O secretário de Estado sublinhou ainda que a lista tem apenas um "caráter exemplificativo", uma vez que refere "designadamente". José Manuel Boavida não compreende este argumento, nem os anteriores. "Mas então porque constam umas doenças e não outras?" Há uma "discriminação", considera o responsável da APDP.