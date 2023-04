Sem resposta da Igreja, há mais linhas para as vítimas de abusos sexuais

Desde fevereiro que as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja que recorram à linha telefónica criada pela Comissão Independente (CI) só encontram silêncio do outro lado. Mas e se as chamadas fossem reencaminhadas para linhas de apoio relacionadas com violência sexual? A sugestão é da associação Quebrar o Silêncio, que se dedica a ajudar homens e rapazes vítimas de abuso sexual, mas não colhe abertura junto da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).